Ex Milan, Pioli già via dall’Al-Nassr? Arriva la clamorosa indiscrezione

Stefano Pioli , ex allenatore del Milan , sarebbe già in bilico sulla panchina dell' Al-Nassr . Il tecnico italiano, trasferitosi in Arabia Saudita al termine della sua esperienza in rossonero, aveva anche iniziato molto bene questa sua nuova parentesi. Buoni risultati, un feeling positivo con il gruppo squadra, Cristiano Ronaldo compreso, e una classifica tutto sommato in linea con le aspettative dei piani alti. Negli ultimi tempi, però, qualcosa è cambiato e si vocifera di un suo possibile addio al verificarsi di determinate condizioni. L'indiscrezione arriva dai colleghi di 'TuttoMercatoWeb'.

Ex Milan, Al-Nassr insoddisfatto: Pioli rischia di saltare. Può salvarsi se ...

Secondo quanto riferito, infatti, i piani alti dell'Al-Nassr al momento non sarebbero per nulla soddisfatti dei risultati della squadra. Al momento il club saudita è quarto nella Saudi Pro League e fuori dalla zona che garantirebbe l'accesso all'AFC Champions League Elite. A far traboccare il vaso già colmo sarebbe stata la recente sconfitta contro l'Al-Ettifaq. A questo punto, da quanto si apprende, i prossimi incontri con Al Wehda e Al Orubah, in programma martedì e venerdì, diventeranno decisivi per il futuro di Stefano Pioli. In caso di mancata vittoria si aprirebbero le porte per l'addio anticipato.