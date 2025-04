Ignazio Abate, ex allenatore del Milan Primavera, è stato esonerato per la seconda volta in stagione, dalla Ternana: ecco il comunicato

Ignazio Abate, ex allenatore del Milan Primavera, termina la sua seconda parentesi stagionale con la Ternana. L'ex terzino rossonero, infatti, è stato esonerato dal club rossoverde per la seconda volta nel giro di una stagione. Nella prima occasione, dopo l'addio per non aver fatto giocare il figlio del presidente con costanza, era stato richiamato. Al suo posto subentra Fabio Liverani, che ha già qualche esperienza anche in Serie A in panchina. Ecco, dunque, il comunicato del club.