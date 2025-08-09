Olivier Giroud, ex attaccante del Milan, è tornato in Europa durante questa sessione di calciomercato, firmando con il Lille dopo una stagione negli Stati Uniti con il Los Angeles. Nonostante i suoi quasi 40 anni, Giroud sta mostrando un’ottima condizione fisica nelle prime amichevoli con la nuova squadra. Tanto da segnare un gol clamoroso in mezza rovesciata, oggi contro il West Ham.
Ex Milan, Giroud non invecchia mai: gol clamoroso in amichevole
Olivier Giroud dopo la doppietta contro il Venezia, segna anche contro il West Ham. Tre gol in due partite per l'ex Milan.
Ex Milan, Giroud non si ferma più! Dopo la doppietta con il Venezia segna anche contro il West Ham—
Contro il Venezia Giroud aveva già segnato una doppietta, mentre oggi contro il West Ham si è ripetuto, realizzando un altro gol strepitoso. L’ex rossonero dimostra così che per lui l’età è solo un numero e che può ancora essere decisivo sul campo.
