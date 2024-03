Ex Milan, Brahim Diaz ad un bivio: ecco il dubbio che lo sta tormentando

Ex Milan, Brahim Diaz ad un bivio: rappresenterà la Spagna o il Marocco?

Come riportato da 'Diario AS', però, Brahim Diaz, ex Milan, sarebbe tormentato da un dubbio. Per quanto sia allettato dall'idea di rappresentare la Spagna ad Euro2024 il trequartista del Real Madrid starebbe valutando l'ipotesi di giocare per il Marocco. Suo padre, infatti, è originario del Paese africano e questo permetterebbe al classe 1999 di scendere in campo con i 'Leoni dell'Atlante'. Al momento, si legge, sarebbe comunque concentrato sul far bene con i Blancos e la decisione la dovrebbe prendere più in là nel tempo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Schira: "Sirene dalla Germania per Camarda" >>>