Ex Inter, Materazzi: “Ecco qual è il mio più grande incubo sul Milan”

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha parlato - anche - del Milan in un suo intervento a 'Viva el fútbol': le sue dichiarazioni

Marco Materazzi, ex difensore di Inter e Nazionale Italiana, è intervenuto a 'Viva el fútbol' e ha rivelato cosa teme per questo finale di stagione. "Quest’anno il Milan rischia di vincere due trofei (la Coppa Italia dopo la Supercoppa Italiana n.d.r.) non meritando e l’Inter niente. Questo è il mio più grande incubo".