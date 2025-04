ESCLUSIVA: PARATICI HA SCELTO CONTE! IL MILAN HA GIÁ DECISO

Negli ultimi giorni si è parlato di tanti nomi per la panchina del Milan, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la situazione sarebbe molto più definita di quanto sembri. Nel video che trovi qui sotto, ti raccontiamo chi ha già preso una decisione, perché Antonio Conte è il primo (e unico) vero obiettivo e cosa si nasconde dietro le altre piste che vengono fatte circolare. Non è solo un’indiscrezione, ma una direzione chiara. E no, non ci sono “liste lunghe”: qualcuno ha già deciso da che parte andare. Guarda il video, lascia un like, iscriviti al canale, attiva la campanella per non perdere gli aggiornamenti e commenta per dirci cosa ne pensi. E se ti è piaciuto, condividilo con altri tifosi rossoneri!