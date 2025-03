DS Milan, scelto Paratici: triplo incontro con Furlani. E in panchina ...

Giorgio Furlani avrebbe scelto Fabio Paratici come prossimo DS del Milan: e per quanto riguarda la figura dell'allenatore ...

Giorgio Furlani avrebbe scelto definitivamente Fabio Paraticicome prossimo DS del Milan. Questa la notizia lanciata dai colleghi di 'Cronache di Spogliatoio', attraverso un post pubblicato sui propri profili social. L'ex Juventus e Tottenham, si legge, avrebbe incontrato tre volte il CEO rossonero nel corso delle passata settimana. E quest'ultimo si sarebbe convinto della bontà del profilo. Per quanto riguarda invece la panchina il nome che piace di più in questo momento è quello di Roberto De Zerbi.