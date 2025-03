DS Milan, il Tottenham spinge per Paratici: spunta la data della decisione

Fabio Paratici, ex dirigente del Tottenham, è uno dei candidati per il ruolo di DS del Milan: ecco quando comunicherà la sua decisione

Ormai è assodato che il Milan stia seguendo Fabio Paratici, ex dirigente del Tottenham, per il ruolo di DS nel corso della prossima stagione. I rossoneri vogliono resettare rispetto a questa annata complicata e per farlo serve una figura che di fatto manca da tempo. Negli ultimi giorni a questo proposito ci sarebbe stato un incontro con Giorgio Furlani, colui il quale si occuperà di scegliere di fatto il migliore candidato. Non solo, perché tra le altre cose sembra esserci stato un summit anche con l'agente di Roberto De Zerbi. In ogni caso sull'ex Juventus, su cui pende una squalifica, non ci sarebbero solo i rossoneri.