Il Milan sarebbe davvero molto vicino all'accordo con Fabio Paratici per il ruolo di DS: inoltre emergono novità su un altro profilo

Il nome più caldo in casa Milan per il ruolo di DS in vista della prossima stagione è senza ombra di dubbio quello di Fabio Paratici. Da diversi mesi a questa parte i rossoneri stanno cercando un candidato, tra una serie di profili, che possa svolgere quel ruolo che prima era di Frederic Massara e che di fatto manca dai tempi di Paolo Maldini. Tra tutti i soggetti sondati si è fatto largo con insistenza l'ex Juventus e Tottenham, che al momento sta ancora scontando la squalifica. Il segnale forte è l'incontro che sarebbe avvenuto nei giorni scorsi con Giorgio Furlani.