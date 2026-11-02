L'ingresso di Ricardo Kaká nella Hall of Fame del Milan, celebrato durante la serata del derby, ha riportato alla memoria una delle pagine più importanti della storia recente rossonera. Il brasiliano, Pallone d'Oro nel 2007 e protagonista di una generazione indimenticabile, ha ricevuto l'omaggio del club e dei tifosi di San Siro. A ricordare il suo impatto fu Alessandro Costacurta, intervenuto negli studi di Sky Sport per raccontare le sensazioni vissute dai compagni al momento del suo arrivo.

Costacurta: "Capimmo che avrebbe cambiato le sorti del Milan"

Le parole dell'ex difensore raccontano quanto fosse chiaro, già dalle prime apparizioni, il valore del giovane brasiliano. "L'esordio di Kaká è stato per tutti noi l'esordio di una persona che avrebbe cambiato le sorti di quel Milan", ha spiegato Costacurta.

La squadra arrivava da una stagione straordinaria, culminata con la conquista della Champions League, e aveva già una propria identità consolidata. Kaká, però, riuscì ad aggiungere qualcosa di nuovo, non soltanto dal punto di vista tecnico. "Noi eravamo campioni d'Europa giocando in una certa maniera. Ricky ci diede la possibilità, oltre al fascino in campo, anche la personalità e il garbo del testimonial che sarebbe potuta diventare un'icona", ha raccontato Billy.

Un impatto che andava quindi oltre le giocate e i gol: il brasiliano aveva tutte le caratteristiche per diventare un simbolo del Milan anche al di fuori del rettangolo verde.

L'emozione di Kaká e l'omaggio di San Siro

Costacurta ha commentato anche l'emozione mostrata da Kaká durante la cerimonia per l'ingresso nella Hall of Fame rossonera. "Non mi aspettavo le lacrime di Ricky", ha ammesso, sottolineando il legame profondo che il brasiliano conserva con il club e con lo stadio.

L'ex difensore ha poi aggiunto una riflessione su San Siro e sui ricordi che un luogo così importante porta con sé: "So che quello stadio ci mancherà, un pochino a tutti, però crea anche queste situazioni".

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Per Costacurta è stato un momento speciale anche sul piano umano: "A Ricardo abbiamo voluto bene più che ad altri che hanno fatto la storia. È stato un Pallone d'Oro anche fuori dal campo".

Parole che restituiscono il valore di Kaká nella storia del Milan. Non soltanto un campione capace di conquistare trofei e riconoscimenti individuali, ma una persona che ha lasciato un segno profondo nello spogliatoio e nell'ambiente rossonero.