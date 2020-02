Coppa Italia – Milan-Juventus: più di 72mila spettatori a San Siro

NEWS MILAN – Sono ufficiali, da pochissimi minuti, i dati sugli spettatori presenti stasera a San Siro e sull’incasso del club rossonero in occasione di Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia: sono ben 72.738 le persone accorse allo stadio per assistere alla partita. Il club rossonero, da questo match, ha incassato € 3.144.898, 98. Per seguire la diretta testuale della partita tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i bianconeri di Maurizio Sarri, continua a leggere >>>

