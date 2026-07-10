L'inizio di mercato scoppiettante del Milan ha sorpreso un po' tutti. Dopo l'acquisto dispendioso di Gonçalo Ramos, attaccante prelevato dal PSG per più di 75 milioni (e record di spesa per i rossoneri), è approdato a Milano anche Mario Gila, centrale della Lazio, strappato alla concorrenza del Napoli per circa 30 milioni totali.

Più di 100 milioni spesi ad inizio mercato per due calciatori: indice della volontà di spendere quanto serve per vincere e rinforzare veramente la rosa.

A tal proposito è intervenuto Paolo Condò, durante Calciomercato - L'Originale, ribadendo come il Milan abbia sorpreso tutti e potrebbe anche non aver finito qui:

“Era partito pianissimo e aveva ricevuto parecchie critiche, ora ha ribaltato la narrazione. Ha preso giocatori nei due ruoli dove aveva maggiore bisogno. La sensazione è che non sia finita qui: forse il Milan di Cardinale è finalmente partito"

L'evoluzione del Milan targato Cardinale

L'americano è diventato il "vero"solo a partire da fine gennaio, con il debito nei confronti del fondo Elliott finalmente estinto e la conseguente estromissione di quest'ultimo dalla struttura del capitale del Club.

A parole il Milan di Cardinale sembrava ambizioso e intenzionato a raggiungere grandi obiettivi, ma i fatti parevano scarseggiare: un finale di stagione pessimo, la mancata qualificazione in Champions League e l'esonero in toto di quasi tutto l'organigramma rossonero hanno scatenato la rivolta del popolo milanista. Il Club è rimasto per settimane con una dirigenza deserta, senza guida né tecnica ne amministrativa. Poi l'inizio del nuovo ciclo: una soluzione interna, un consiglio composto da uomini fidati e l'introduzione dell'allenatore, Rúben Amorim, con grande potere decisionale anche sul mercato.

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Il paradigma, da lì, sembra essere cambiato: un'inversione di marcia nei modi e nelle intenzioni. Il calciomercato è su misura delle richieste dell'allenatore portoghese e, come dimostrato daiin pochi giorni, Cardinale sembra non farsi troppi problemi riguardanti il suo budget per il mercato: se c'è da investire, si fa uno sforzo economico e si chiude in tempi stretti.

Un nuovo Milan, dunque, che sembra essersi staccato dal modo di agire sul mercato degli ultimi anni: sinergia totale con l'allenatore e colpi ponderati alle cifre richieste. Un cambio di modalità indice sicuramente di ambizione: solo il tempo ci dirà se sarà rispettata o meno.