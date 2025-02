CONCEICAO chiede RISPETTO, ma arrivano le VOCI su TASSOTTI. Il MILAN ha deciso!

La giornata odierna, quella post Bologna-Milan, è stata piena di interessanti notizie. La sconfitta in quello che poteva essere considerato come uno scontro diretto per la prossima Champions League, ha allontanato sempre di più Sérgio Conceicao dalla panchina rossonera. Al suo posto, a questo proposito, potrebbe rimanere Mauro Tassotti, al momento nello staff del Milan Futuro, come traghettatore. Di questi ed altri temi parla il nostro Stefano Bressi nel video che potete trovare qui sotto ...