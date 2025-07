Comitato “Sì Meazza”: “La cessione di San Siro ad Inter e Milan è fasulla”

Ha poi aggiunto: “Si tratta solo di un’operazione immobiliare perché con lo stadio non si guadagna. Il Comune di Milano ha la possibilità, senza intaccare le casse comunali, di finanziare l’ammodernamento dello stadio. Ha tutte le misure e gli atti amministrativi per farlo, senza spendere un euro. Se non lo fa, è una scelta politica, non economica”.