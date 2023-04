I 10 giocatori che hanno segnato 4 goal al Real Madrid: c’è un ex Inter

Con i 4 goal rifilati al Real Madrid, Castellanos si aggiunge ad una classifica speciale in cui spicca il nome di un ex Inter

In ordine cronologico, il primo a riuscirci fu Josef Samitier nel 1926, con la maglia del Barcellona . Il secondo arriva 3 anni più tardi e porta il nome di Carlos Bestit , allora giocatore del Club Esportiu Europa . Nel 1935 toccherà a Martí Ventolrà , ancora con il Barcellona . Ci sarà poi Martínez Català , con l' Espanyol , nel 1940. 4 anni dopo arriverà Emilín , con il Real Oviedo . Ne farà addirittura cinque Estebàn Echevarría, sempre con il Real Oviedo nel 1947. In nome della rivalità più accanita di Spagna, nel 1957 ci penserà un altro giocatore blaugrana a farne 4: Eulogio Martínez .

Passeranno poi ben 49 anni prima di trovarne un altro. Anche stavolta in Spagna, ma porta un nome che in Italia è molto conosciuto. Stiamo parlando di Diego Milito che, nel 2006, ne farà quattro con addosso la casacca del Real Zaragoza. Infine, nel 2013 ci penserà Robert Lewandowski ad aggiungersi alla lista. Il polacco, però, lo farà in Champions League: in un Borussia Dortmund-Real Madrid conclusosi sul risultato di 4-1. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Due nuovi nomi per l’attacco rossonero?