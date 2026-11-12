Cristian Chivu, oggi allenatore dell'Inter, ha un passato da tifoso del Milan. A raccontare come nacque questo legame è stato Federico Buffa, intervenuto alla presentazione del libro 'Il Milan nel Mondo' di Mauro Suma. Un aneddoto che riporta a uno dei momenti più iconici della storia rossonera: un gol in acrobazia di Marco Van Basten agli Europei del 1988.

"Chivu abitava al confine tra Romania e Serbia e in Romania non trasmettevano gli Europei. Il padre, tramite un sistema di antenne, riesce a captare il segnale serbo e lui vede in diretta il gol di van Basten, un gol che non si può fare", ha raccontato Buffa.

Una scena particolare, che avrebbe segnato profondamente il giovane Cristian. La rete dell'attaccante olandese contro l'Unione Sovietica, nella finale del 25 giugno 1988, è ancora oggi considerata una delle più belle nella storia del calcio. Un gesto tecnico straordinario, capace di lasciare a bocca aperta milioni di spettatori e, a quanto pare, anche un bambino rumeno davanti alla televisione.

Van Basten e il Milan degli olandesi: una squadra che conquistava l'Europa

Buffa ha poi spiegato come quell'episodio abbia contribuito a far nascere la passione di Chivu per i colori rossoneri: "Da lì lui, come tanti in giro per l'Europa in quegli anni, diventa milanista".

Il giornalista ha aggiunto una riflessione sul fascino esercitato da quella squadra: "Perché si poteva vedere quella squadra, un motivo c'era". Il Milan di quegli anni, con van Basten e gli altri grandi protagonisti della formazione rossonera, aveva infatti costruito un'immagine capace di superare i confini italiani e raggiungere tifosi in tutta Europa.

La storia raccontata da Buffa è un esempio di come il calcio possa creare legami anche a migliaia di chilometri di distanza. Per Chivu, tutto sarebbe cominciato grazie a un'antenna, al segnale televisivo proveniente dalla Serbia e a un gol destinato a entrare nella leggenda.

Il paradosso di Chivu: oggi guida l'Inter, ma da bambino tifava Milan

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L'aneddoto assume un significato ancora più curioso considerando il presente di Cristian Chivu, oggi allenatore dell'Inter. Il suo legame giovanile con il Milan rappresenta un retroscena particolare nella storia di un uomo che, da calciatore e oggi da tecnico, è diventato una figura legata ai colori nerazzurri.La testimonianza di Buffa, raccolta durante la presentazione del libro di Mauro Suma, aggiunge così un nuovo tassello al racconto del Milan nel mondo: una squadra capace di conquistare tifosi anche lontano da San Siro, grazie alla qualità dei suoi campioni e a momenti destinati a rimanere impressi nella memoria.