Cessione Milan – Tutto fatto con RedBird: ora giorni intensi | PM

A breve la chiusura tra Elliott e RedBird per la cessione del Milan, che resterà americano. Settimana intensa alle porte.

Ci siamo, la cessione del Milan da Elliott a RedBird è ormai definita. Tutto fatto tra le parti, che secondo quanto appreso da PianetaMilan.it a breve chiuderanno definitivamente l'accordo con le firme e comunicheranno ufficialmente il passaggio di proprietà. Rossoneri che cambiano gestione dopo quattro anni dal subentro di Elliott alla proprietà cinese, una delle peggiori di sempre. Elliott era il paracadute del Milan, voluto da Silvio Berlusconi quando ha ceduto. Con il fondo americano, il Milan è tornato grande e ha vinto lo Scudetto quest'anno. Il ciclo si è concluso, ora è tempo di puntare più in alto con una nuova proprietà.

Sarà dunque una settimana molto intensa quella che sta per iniziare. Dopo la chiusura dell'accordo, infatti, ci dovranno essere gli annunci ufficiali, ma soprattutto saranno giorni in cui verrà ridefinito il progetto che c'è per il Milan, con i colloqui con allenatore e collaboratori, oltre che ovviamente con l'area tecnica. Paolo Maldini dunque avrà le risposte che voleva e si scoprirà quale sarà il suo futuro. Queste, intanto, le notizie più importanti della mattina >>>