Caso razzismo in Udinese-Milan nei confronti di Maignan: tutti assolti

Caso insulti razzisti contro Maignan, ecco com'è finita

Come riporta il 'Messaggero Veneto', gli insulti diretti al francese sono rimasti "isolati" e non hanno trovato seguito della Curva Nord della squadra friulana. Per questo motivo il Gip del tribunale di Udine ha archiviato la posizione delle cinque persone indagate per le offese al portiere rossonero. Come ricorda il quotidiano, le forze dell'ordine avevano identificato cinque persone, tra cui anche un friulano di colore, denunciandole per propaganda e istigazione a delinquere con aggravante di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il questore di Udine aveva disposto nei loro confronti un Daspo della durata di cinque anni, mentre l'Udinese aveva comunicato l'esclusione a vita dallo stadio Friuli per tutti e cinque.