Caso razzismo in Udinese-Milan nei confronti di Maignan: tutti assolti

Il 'Messaggero Veneto' in edicola riporta la fine del caso relativo agli insulti razzisti che furono mossi nei confronti di Maignan nel 2024
Si conclude dopo più di due anni la vicenda legale per i fatti accaduti durate Udinese-Milan dello scorso campionato. Per chi non ricordasse, il 20 gennaio 2024 il Milan giocava a Udine una normalissima gara di campionato. Normale fino a quando da alcuni tifosi alle spalle di Mike Maignan non si sono alzati dei cori e delle espressioni razziste. Appena udite, il portiere rossonero lo fece presente all'arbitro che sospese la partita per diversi minuti.
Caso insulti razzisti contro Maignan, ecco com'è finita
Come riporta il 'Messaggero Veneto', gli insulti diretti al francese sono rimasti "isolati" e non hanno trovato seguito della Curva Nord della squadra friulana. Per questo motivo il Gip del tribunale di Udine ha archiviato la posizione delle cinque persone indagate per le offese al portiere rossonero. Come ricorda il quotidiano, le forze dell'ordine avevano identificato cinque persone, tra cui anche un friulano di colore, denunciandole per propaganda e istigazione a delinquere con aggravante di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il questore di Udine aveva disposto nei loro confronti un Daspo della durata di cinque anni, mentre l'Udinese aveva comunicato l'esclusione a vita dallo stadio Friuli per tutti e cinque.