Camarda e Fanta Charity: un sorriso per i bambini del Buzzi

Il pomeriggio si è concluso con la visita all'unità Operativa di Chirurgia Pediatrica, dove il giovane rossonero ha incontrato alcuni tifosi in cura per delle ustioni riportate. I piccoli pazienti dell'ospedale li hanno accolti con forte entusiasmo, ricevendo in dono alcuni regali come riconoscimento per il loro forte coraggio.

Francesco Camarda ha dichiarato: "Sono venuto a portare un po' di energia, ma alla fine sono stati i bambini a darla a me! Sono felice di aver collaborato a questa iniziativa benefica di Rise Together Foundation: ognuno dei bambini che ho incontrato oggi ha dentro di sé una forza immensa e averli incontrati è stato un motivo di gioia"

Luca Montedoro, Presidente di Rise Together Foundation, ha poi commentato dicendo: "Questa borsa di studio rappresenta un importante passo avanti nella nostra missione di garantire un supporto concreto ai bambini e alle loro famiglie nei momenti più difficili. Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti a FantaCharity per aver reso possibile questo progetto."

La Prof.ssa Gloria Pelizzo ha aggiunto: "Avere una figura di psicologo dedicata all'interno del reparto è davvero un grande passo in avanti. Per molti di questi bambini, infatti, il percorso di cura è lungo e richiede interventi chirurgici ripetuti, cicli di terapia per contenere le cicatrici e limitare i danni funzionali, favorendo una qualità di vita accettabile. L'assistenza psicologica, che coinvolgerà anche le famiglie dei bambini, è un elemento indispensabile nella presa in carico di questi piccoli pazienti e voglio ringraziare Rise Together Foundation ed i suoi partner per la sensibilità dimostrata."