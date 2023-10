Calciomercato Milan – Tante richieste per Thiaw, ma si punta al rinnovo

Negli ultimi giorni si è spesso parlato di un interesse da parte di West Ham e Real Madrid per Malick Thiaw , difensore del Milan . Cresciuto a dismisura dal suo arrivo in rossonero, il tedesco è riuscito a diventare un titolare inamovibile nella rosa di Stefano Pioli . E, inevitabilmente, ha attirato su di sé le attenzioni di alcuni club europei.

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', però, il Milan non vorrebbe lasciarlo partire, nemmeno a fronte di quei 20 milioni di euro che il West Ham sarebbe disposto a mettere sul tavolo. E d'altra parte anche Malick Thiaw sarebbe felice in rossonero e non avrebbe intenzione di lasciare il Diavolo.