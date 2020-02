Buffon: “Ibrahimovic? E’ determinante, può giocare altri anni”

NEWS MILAN – Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, al termine della semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan, ha esaltato Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole riportate da sport.sky.it

“Ibrahimovic? Sorridevo quando qualcuno storceva il naso prima del suo arrivo. Certi giocatori vanno pesati, si guarda il loro peso specifico. Uno come Ibra a 38 anni è ancora un fattore determinante per i rossoneri. Se dovesse decidere di giocare fino a 41, ci sarebbero ancora 3 anni per costruire qualcosa di importante. Le valutazioni vanno fatte senza considerare i luoghi comuni”. Intanto Mino Raiola parla del futuro di Gianluigi Donnarumma, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android