Bucciantini: “Questo Milan nasce dalle rinunce a Suso, Paqueta e Rangnick”

Il giornalista Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan di Stefano Pioli. Ecco cosa ha detto: "Questo Milan sta vincendo le partite in vari modi, alcune volte dominandole, altre soffrendo. Se vinci 9 partite su 10 non puoi pensare di vincerle tutte dominando, ora il Milan sta portando a casa dei successi anche quando non gioca bene. E questo è importante. Il Milan mi piace perchè è imprevedibile, ha avuto una crescita pazzesca da dicembre 2019. Questo Milan nasce da alcune rinunce, come quelle a Suso, Paquetà e Rangnick".