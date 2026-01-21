Borghi su Saelemaekers: 'Troppo poco celebrato per quello che porta'

Le parole di Stefano Borghi sul Milan

"Dal punto di vista della produzione la prestazione c'è stata. Falcone ha parato di tutto. Leao che alla fine è sempre lì in bilico tra ha fatto bene e potrebbe fare di più. Si è anche prodigato come rifinitore, come attaccante di sponda in certi momenti, il Milan alla fine l'ha vinta con un'espressione di calcio diretto di indole allegriana, perché lui quando dice che il calcio è semplice e va eseguito con tecnica, capacità e linearità, pensa proprio ad un'azione dove il difensore centrale scruta all'orizzonte, vede un esterno largo, lo va a pescare con precisione, un lancio veramente bello di qualità, io rimango convinto che Gabbia non sia un difensore di altissimo livello ma sono anche convinto che con la voglia di prendersi il Milan, con l'applicazione, il fare le cose veramente molto bene, si è guadagnato le cose, strameritatamente un ruolo importante in questa squadra".