Milan, si rivede Cardinale a Milano. Arriva il difensore? Le ultime su Loftus

Oggi è tornato a Milano Gerry Cardinale. Il Presidente del Milan è ritornato nella giornata di oggi per fare un breve tour dei punti salienti del mondo Milan. Prima si è diretto a Milanello dove ha incontrato la squadra, Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera. Tanti sorrisi nel centro sportivo rossonero, sia con i calciatori che con Massimiliano Allegri, di cui è contento per i risultati raggiunti finora. Dopo, il patron rossonero si è diretto a Casa Milan. Qui, il numero 1 di RedBird è stato intercettato dal nostro inviato Stefano Bressi mentre salutava i dipendenti della sede societaria rossonera tra risate e brevi chiacchere.