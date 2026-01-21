Milan, si rivede Cardinale a Milano. Arriva il difensore? Le ultime su Loftus

Oggi è tornato a Milano Gerry Cardinale. Il Presidente del Milan è ritornato nella giornata di oggi per fare un breve tour dei punti salienti del mondo Milan. Prima si è diretto a Milanello dove ha incontrato la squadra, Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera. Tanti sorrisi nel centro sportivo rossonero, sia con i calciatori che con Massimiliano Allegri, di cui è contento per i risultati raggiunti finora. Dopo, il patron rossonero si è diretto a Casa Milan. Qui, il numero 1 di RedBird è stato intercettato dal nostro inviato Stefano Bressi mentre salutava i dipendenti della sede societaria rossonera tra risate e brevi chiacchere.
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, la giornata a tinte rossonere di Cardinale. Loftus-Cheek in Premier? Sul difensore…
ULTIME MILAN NEWS
Milan, la giornata a tinte rossonere di Cardinale. Loftus-Cheek in Premier? Sul difensore…
Giornata rossonera per il Presidente del Milan Gerry Cardinale, oggi a Milano. Non solo, anche tante notizie di mercato. Trovate tutto nel video
LEGGI ANCHE: Milan, Allegri guarda avanti: è l’ora di Athekame
Di tutto questo e di tanto altro, come le ultime sul possibile innesto in difesa e sul futuro di Loftus-Cheek, ne abbiamo parlato in questo video. Ricordati di lasciare mi piace, di iscriverti e di attivare la campanella, oltre a commentare e dare hype!
© RIPRODUZIONE RISERVATA