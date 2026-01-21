Giornata di visite a Milanello. Dopo più di un anno, Gerry Cardinale torna a farsi vedere pubblicamente. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il patron del Milan ha lasciato poco fa la sede rossonera. Dopo aver presenziato in mattinata nel centro sportivo di Milanello dove ha incontrato l'amministratore delegato Furlani, il direttore sportivo Igli Tare, Ibrahimovic, Allegri e tutta la squadra rossonera al completo, Cardinale si è recato anche a Casa Milan, dove ha pranzato con lo svedese e Cocirio, CFO, incontrando tutti dipendenti prima di lasciare Milano e ripartire.