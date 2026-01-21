Pianeta Milan
Alessia Scataglini
Giornata di visite a Milanello. Dopo più di un anno, Gerry Cardinale torna a farsi vedere pubblicamente. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il patron del Milan ha lasciato poco fa la sede rossonera. Dopo aver presenziato in mattinata nel centro sportivo di Milanello dove ha incontrato l'amministratore delegato Furlani, il direttore sportivo Igli Tare, Ibrahimovic, Allegri e tutta la squadra rossonera al completo, Cardinale si è  recato anche a Casa Milan, dove ha pranzato con lo svedese e Cocirio, CFO, incontrando tutti dipendenti prima di lasciare Milano e ripartire.

 Il numero uno di RedBird quindi non sarà allo stadio per assistere alla gara tra Roma e Milan, in programma dome mica a San Siro. Ricordiamo che il proprietario del club di via Aldo Rossi non si vedeva nel Centro Sportivo di Milanello da più di 500 giorni: l'ultima visita risale all'agosto del lontano 2024.     
