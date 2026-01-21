PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Cardinale a Milanello: la visita. Kessie torna in Italia? Le ultime su Kostic e Coppola

Le top news della mattina di oggi, 21 gennaio 2026, del Milan di Massimiliano Allegri: le ultime di mercato e non solo...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, molti siti web e svariati quotidiani sportivi hanno parlato ampiamente del Milan di Massimiliano Allegri, in ottica calciomercato, ma non solo. A Milanello ha fatto ritorno Gerry Cardinale, patron rossonero. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA

Gerry Cardinale, patron del Milan, ha fatto ritorno a Milano e ha visitato Milanello, dove ha incontrato la dirigenza, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri e la squadra. La visita, rientra in un giro di incontri europei legati anche all'NBA Europe.

La visita di oggi è servita a ribadire la vicinanza di RedBird al mondo Milan, un progetto considerato prioritario dall'americano. Va ricordato che, pubblicamente, Cardinale non si vedeva dal 5 novembre 2024 al Bernabeu, in occasione di Real-Madrid-Milan 1-3.

Fabrizio Romano, esperto di Calciomercato, una fornito degli aggiornamenti legati al possibile interesse della Juventus per Franck Kessie, ex centrocampista del Milan ora all'Al-Ahli:

"C'è stato un primo incontro tra la Juventus e l'agente di Franck Kessie, George Atangana. Non è un'operazione per gennaio, ma per l'estate..."

L'operazione si effettuerebbe nella finestra estiva, no invernale, anche perché l'ex Milan ha una proposta di contratto davanti.

Potrebbe arrivare un nuovo acquisto nel calciomercato invernale, destinato però al Milan Futuro. Secondo vari rumors, l'obiettivo del Milan sarebbe Faik Sakar, classe 2008, di Berlino e tedesco, ma di origine francese.

Ben 9 presenze e 2 gol all'attivo, tra campionato e coppa al servizio della Seconda Squadra del RB Lipsia. Il giovane ha un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. Su di lui anche Inter, Bruges e Werder Brema.

Il Milan ha effettuato il suo primo acquisto del mercato invernale: Niclas Füllkrug, sostituto di Gimenez, operato alla caviglia. Ma non è finita qua, il Milan sta monitorando due giovani: Coppola del Brighton e Kostic del Partizan. Il primo non convince molto la dirigenza, sul secondo la questione è diversa: i serbi chiedono 10 milioni di euro, mentre i rossoneri per portarlo a Milanello non vorrebbero spendere oltre i 5

