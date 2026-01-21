Sulla polemica tra allenatori 'risultatisti' e 'giochisti' dopo Como-Milan 1-3 della scorsa settimana: "A me personalmente non piace l'idea del puntare solo al risultato. Ognuno poi la vede a modo suo, ma io mi ricordo un Roma Juventus 0-0 con José Mourinho e Massimiliano Allegri in panchina, che fu una cosa bruttissima. Eppure stiamo parlando di due grandi tecnici sulla carta".
Su Allegri che sta facendo un miracolo alla guida del Milan: "Miracolo no, ma non mi aspettavo potesse fare cosi bene".
