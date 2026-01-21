Pianeta Milan
Bonanni accende già Roma-Milan: "Malen può essere più decisivo di Füllkrug". Poi su Allegri …

Bonanni accende già Roma-Milan: “Malen può essere più decisivo di Füllkrug”. Poi su Allegri …

Massimo Bonanni, ex calciatore, è intervenuto a 'TMW Radio' in occasione della trasmissione 'Maracanà' e ha iniziato a parlare di Roma-Milan di domenica prossima in campionato. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni sul tema e non soltanto
Massimo Bonanni, ex calciatore in Serie A (con Palermo, Lazio, Sampdoria e Ascoli) e Serie B, è intervenuto a 'TMW Radio', in occasione della trasmissione 'Maracanà', toccando vari temi interessanti. Ecco, dunque, alcune sue dichiarazioni.

Su Roma-Milan di domenica e su chi potrebbe essere più decisivo tra i due nuovi arrivati, Donyell Malen e Niclas Füllkrug: "Tra i due dico di più il nuovo attaccante giallorosso".

Sulla polemica tra allenatori 'risultatisti' e 'giochisti' dopo Como-Milan 1-3 della scorsa settimana: "A me personalmente non piace l'idea del puntare solo al risultato. Ognuno poi la vede a modo suo, ma io mi ricordo un Roma Juventus 0-0 con José Mourinho e Massimiliano Allegri in panchina, che fu una cosa bruttissima. Eppure stiamo parlando di due grandi tecnici sulla carta".

Su Allegri che sta facendo un miracolo alla guida del Milan: "Miracolo no, ma non mi aspettavo potesse fare cosi bene".

© RIPRODUZIONE RISERVATA