Bergomi: “Allegri è la persona giusta per questo Milan”

In particolare, ha commentato alcune sue dichiarazioni, tratte dalla conferenza stampa: "È la prima cosa che ti insegnano a Coverciano: il calcio è arte. Niente di nuovo, Allegri dice sempre le stesse cose ma giuste. Per vincere i campionati bisogna avere la difesa più forte, fare più di 80 gol, il calcio è conoscenza ma se sbagli tecnicamente è inutile. È la persona giusta per questo Milan che ha bisogno di trovare delle certezze: ho sempre ritenuto questa squadra come la più forte della Serie A a livello di talento. Se sistema la fase difensiva, poi davanti le soluzioni le troverà".