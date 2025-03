Dal Belgio arrivano notizie in merito al possibile addio di Sérgio Conceicao dal Milan: legame con Rudi Garcia, ex allenatore del Napoli

Dal Belgio, nelle ultime ore, sono giunte interessanti notizie in merito al possibile addio dell'allenatore Sérgio Conceicaodal Milan. Gli ultimi giorni sono stati infatti particolarmente complessi per il portoghese in questo senso, con le indiscrezioni messe in giro da un presunto portavoce, che poi si è dimesso. Quel che sembra essere certo è l'addio del lusitano al termine della stagione, proprio per tutte le difficoltà incontrate finora, ma non è detto che le parti si separino prima.