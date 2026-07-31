Un grave lutto ha sconvolto nelle ultime ore il mondo del calcio e non solo: ci ha lasciati il Capitano, Franco Baresi, all'età di 66 anni. Nel 2025 aveva subito un intervento per un nodulo polmonare e la ricaduta degli scorsi giorni gli è stata fatale, costringendo la leggenda rossonera a lasciare la Terra prima del previsto.

Il cordoglio nel segno del ricordo dell'uomo e delle gesta del capitano rossonero è stato trasversale, toccando e coinvolgendo non solo il mondo del pallone ma anche politici e istituzioni.

A piangere la sua morte è giunto anche il vicepremier, Matteo Salvini, che con un post su X ha espresso il proprio cordoglio con parole d'affetto per la leggenda rossonera:

"Purtroppo è stato ufficializzato ciò che tutti abbiamo sperato non fosse vero. Franco Baresi. Piscinin, Kaiser Franz. Un simbolo. Uno dei più grandi difensori di sempre. Eroe rossonero, per me eri e resterai sempre il vero Milan, il vero calcio. 6 per sempre capitano. Vola con la tua curva. Sei stato e resterai la nostra bandiera."

Purtroppo è stato ufficializzato ciò che tutti abbiamo sperato non fosse vero.



Franco Baresi. Piscinin. Kaiser Franz. Un simbolo. Uno dei più grandi difensori di sempre.



Eroe rossonero, per me eri e resterai il vero Milan, il vero calcio.



6 per sempre Capitano. Vola con la tua… pic.twitter.com/CpSlt7s5ts — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 31, 2026

La grandiosa carriera dell'eterno Capitano rossonero

Franco Baresi ha dedicato tutta la propria carriera al Milan. in rossonero ha vissuto ogni stagione dal 1978 al 1997, periodo in cui ha collezionato ben 531 presenze complessive. Franco trovò da giovanissimo nel Milan la propria casa calcistica, diventandone dopo poco tempo il Capitano.

Considerato uno dei difensori più forti della storia, Baresi ha vinto con il Club rossonero sei scudetti, tre Coppe dei Campioni/Champions League e due Coppe Intercontinentali. Sfiorò poi il Pallone d'Oro nel 1989.

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Con la maglia della Nazionale invece ha totalizzato 81 presenze, vincendo il mondiale con la maglia azzurra nel 1982. Il Milan, dopo il ritiro dal calcio giocato, ha ritirato la sua maglia numero 6. Baresi ha ricoperto poi diversi ruoli dirigenziali all'interno del club, fino alla carica di vicepresidente onorario, restando sempre una presenza costante nella vita di Milanello e rimanendo vivo in eterno nei cuori di tutti i rossoneri, che lo ricorderanno per sempre come il più grande Capitano del Diavolo.