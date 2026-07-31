Una leggenda, una bandiera, l'eterno capitano rossonero ci ha lasciato: si è spento all'età di 66 anni Franco Baresi. Una notizia che ha sconvolto il mondo intero, dagli ex compagni di squadra alla stampa estera passando per i vari club, internazionali e non. Proprio questi ultimi si sono riversati immediatamente sui social per unirsi in cordoglio e ricordare le grandi gesta e la grandezza della leggenda rossonera, simbolo di una generazione considerato uno dei migliori difensori di tutti i tempi.

Il cordoglio dell'Inter

"Addio a Franco Baresi, protagonista delle grandi sfide del Derby di Milano e una delle figure che più hanno definito la storia della rivalità. Capitano, uomo squadra e bandiera del Milan, ha vissuto ogni confronto con l’Inter tra competizione e rispetto, dentro una sfida che ha scritto pagine indimenticabili del calcio italiano. Il Presidente Giuseppe Marotta e tutta FC Internazionale Milano si stringono attorno alla famiglia Baresi e al fratello Beppe in questo momento di dolore".

La dedica della Juventus

"Ci sono persone che, con il loro talento, entrano nella storia. E altre che, con la loro umanità, vi restano per sempre. Franco Baresi è stato entrambe le cose. Classe, stile, leadership e rispetto dentro e fuori dal campo. Un esempio per generazioni di calciatori e tifosi, amato e stimato da tutti gli appassionati di calcio. Il suo ricordo vivrà per sempre. Juventus Football Club si stringe attorno alla famiglia Baresi e ad AC Milan in questo momento di profondo dolore".

Le parole del Real Madrid

"Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione si rammaricano profondamente per la scomparsa di Franco Baresi, una delle più grandi leggende del Milan, del calcio italiano e del calcio mondiale. Il Real Madrid desidera esprimere le proprie condoglianze e il proprio affetto alla famiglia e ai cari, ai compagni di squadra e al Milan, il club della sua vita. La carriera di Franco Baresi è stata caratterizzata dalla dedizione a un unico club, il Milan, e alla nazionale italiana. Con il Milan ha disputato 719 partite e ha vinto 3 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 3 Supercoppe Europee, 6 scudetti e 4 Supercoppe italiane. Con la nazionale italiana ha disputato tre Mondiali, laureandosi campione del mondo in Spagna nel 1982, nell'indimenticabile finale allo stadio Santiago Bernabéu. Franco Baresi si è spento all'età di 66 anni. Riposi in pace".

Il ricordo dell'Athletic Bilbao

"Siamo profondamente rattristati dalla notizia della scomparsa di Franco Baresi. Giocatore One Club Man e capitano eterno del Milan, il leggendario difensore centrale disputò un’amichevole contro l’Athletic al San Mamés nel 1993. Grazie per tutto ciò che hai rappresentato per il calcio. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile. Riposa in pace, Piscinin".

Il Barcellona

"Il Fc Barcelona desidera esprimere le più sentite condoglianze per la scomparsa di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e capitano per sempre dell'Ac Milan. La sua leadership, eleganza e eredità nel mondo del calcio rimarranno sempre nella memoria dei tifosi. Riposa in pace, Franco".

Il Flamengo

"Il mondo del calcio perde uno dei suoi più grandi giocatori. Il Clube de Regatas do Flamengo piange profondamente la scomparsa di Franco Baresi, icona eterna del Milan e storico capitano della Nazionale italiana, morto all'età di 66 anni. Difensore centrale di eccezionale valore, ha disputato tre Mondiali con gli Azzurri (1982, 1990 e 1994) e due Europei, diventando campione del mondo nel 1982, oltre a essere stato uno dei più grandi leader che questo sport abbia mai conosciuto, dentro e fuori dal campo. Le nostre condoglianze alla famiglia, agli amici, al Milan e a tutta l'Italia in questo momento di dolore. Riposa in pace, Capitano. "

Gli altri club italiani: il Napoli

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Allegri, i dirigenti e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera e leggenda del Milan e dell'intero panorama calcistico italiano. Alla sua famiglia la più sincera vicinanza da parte di tutto il club azzurro".

Il Lecce

"L'US Lecce si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Franco Baresi, indimenticabile icona dello sport italiano. Alla sua famiglia arrivino le più sincere condoglianze da parte di tutto il Club giallorosso."

Il Verona

"Hellas Verona FC esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, autentica leggenda del calcio italiano e mondiale. Con il suo talento, la sua leadership e i valori che ha incarnato dentro e fuori dal campo, lascia un'eredità destinata a rimanere nella storia dello sport. Il Club si stringe con affetto alla sua famiglia e a tutto l’AC Milan".

La Lazio

"La S.S. Lazio si unisce al cordoglio dei familiari per la scomparsa di Franco Baresi, indimenticato baluardo difensivo della Nazionale Italiana e del Milan".

Il Torino

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente commossi per la tristissima notizia, si stringono con affetto attorno alla famiglia Baresi per la scomparsa di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e mondiale, colonna della nostra Nazionale, indomito capitano e bandiera del Milan, magistrale esempio di classe e senso di appartenenza. Con Franco Baresi ci lascia un gigante del nostro sport, un campione che ha sempre saputo essere un grande signore: dopo le vittorie piu’ entusiasmanti così come dopo le sconfitte più cocenti. Mancherà a tanti, ma il suo ricordo resterà vivo in tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato".

Il Sassuolo

"Il Sassuolo si unisce al dolore di tutti gli sportivi italiani per la scomparsa di Franco Baresi, un uomo, un capitano, una leggenda del nostro calcio"

Il Como

"desidera esprimere le più sentite condoglianze per la scomparsa di Franco Baresi, una leggenda del Milan, della Nazionale italiana e un'icona del calcio. Grazie al suo talento, classe e valori, in campo e fuori, ha contribuito a plasmare la storia del gioco e ha lasciato un'eredità indimenticabile. L'intero club porge le più profonde condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, nonché all'intera famiglia del Milan".

Il Venezia

"Il Venezia esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, autentica leggenda del calcio italiano e internazionale. Campione di straordinario valore, simbolo di lealtà e leadership, nel corso della sua carriera ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio, conquistando numerosi successi con il club e con la Nazionale Italiana, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di calciatori e appassionati. Il club si unisce al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne le qualità umane e sportive, porgendo le più sentite condoglianze".

Il Monza

"Il Monza si unisce al cordoglio della famiglia e di tutti i suoi cari per la scomparsa di Franco Baresi, icona del calcio italiano e mondiale. Ci lascia uno dei più forti difensori in assoluto, riconosciuto e rispettato da tutti come un esempio. Franco, per sempre con noi"

Il Genoa

"Il Genoa si unisce al dolore della famiglia, del mondo del calcio e del Milan per la scomparsa di Franco Baresi, colonna portante e leggenda del calcio mondiale. Riposa in pace, Franco"

L'Atalanta

"Atalanta Bc si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Franco Baresi, indimenticato campione che ha scritto pagine importanti della storia del calcio italiano. Il Club partecipa al dolore dei familiari e dei suoi cari rivolgendo le più sentite condoglianze".

Il Cagliari

"Il Cagliari esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi. Un campione che ha scritto la storia del calcio con personalità e classe. Alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno amato le più sincere condoglianze"

La Fiorentina

"La Fiorentina esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, autentica leggenda del calcio italiano. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutto il mondo rossonero giungano le più sincere condoglianze. Il suo ricordo resterà indelebile nella storia di questo sport"

La Roma

“L'AS Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, che con la sua carriera ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Il club si unisce al dolore dela sua famiglia e dei suoi cari”

Il primo messaggio di cordoglio, escludendo il Milan, arriva proprio dai cugini nerazzurri, che hanno ricordato il campione che è stato fuori e dentro al campo:Anche i bianconeri si sono uniti al cordoglio, ribadendo la grandezza del campione che è stato Franco Baresi:Non solo Club italiani: anche dall'esterno arrivano parole emozionanti nel ricordo di Baresi, con il Real che ha dedicato qualche riga al capitano rossonero:Sempre dalla Spagna, il cordoglio arriva anche dai Paesi Baschi, con l'Athletic che ribadisce e loda la volontà e la decisione di Baresi di vivere la sua intera carriera in rossonero: