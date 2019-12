Sedicesima giornata di Serie A, è record di spettatori

NEWS MILAN – 292.894 tifosi. Questi sono i numeri pubblicati sul proprio sito dalla Lega Calcio, per quanto riguarda il numero degli spettatori che hanno colorato gli stadi italiani nell’ultimo weekend.

Battuto il precedente primato della nona giornata di 282.858 spettatori. Per la prima volta ci sono stati ben cinque stadi sopra le 30mila presenze, il derby di Genova non aveva mai toccato cifra del genere. Proprio la stracittadina genovese va a posizionarsi al quinto posto in questa particolare classifica: 30.658 spettatori.

Salendo troviamo l’Olimpico, con Roma-Spal. Anche se sulla carta non rappresentava un match da “palati fini”, la sfida tra Dzeko e Petagna è stata avvicente e sugli spalti c’erano ben 34.761 spettatori. Sul gradino più basso del podio c’è Firenze con l’Artemio Franchi, per il posticipo domenicale Fiorentina – Inter erano in 37.537 sugli spalti.

Al secondo posto della graduatoria Juventus-Udinese. All'Allianz Stadium di Torino, i paganti che hanno potuto ammirare la doppietta di CR7 erano 39.127. La medaglia d'oro spetta però a San Siro e al Milan, al Meazza in occasione dei 120 anni del Diavolo, 58.005 spettatori hanno dipinto di rosso e nero lo stadio.

