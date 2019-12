Lega Calcio, Abete è il nuovo Commissario ‘ad acta’

ULTIME NEWS – Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa nazionale ‘ANSA‘, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) ha votato Giancarlo Abete, ex Presidente della F.I.G.C. dal 2007 al 2014, nonché anche vicepresidente della UEFA dal 2011, come nuovo Commissario ‘ad acta‘ della Lega Calcio.

Abete subentra all’ormai ex Commissario ‘ad acta‘, Mario Cicala, dimessosi nella serata di ieri, e resterà in carica finché la Lega Serie A non eleggerà un nuovo Presidente. Per le ultime di calciomercato sul possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, invece, continua a leggere >>>

