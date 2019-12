Teocoli: “Il Milan è una fede. Ibrahimovic? Esoso, non lo prenderei”

NEWS MILAN – Teo Teocoli, attore e tifoso del Milan, ha parlato della squadra rossonera ai microfoni di ‘Tiki Taka‘, trasmissione in onda sulle frequenze di ‘Canale 5‘. “Il Milan per me è una fede, una cosa che ho dalla nascita: posso essere arrabbiato, si può abbassare il tifo, l’ardore, non vado magari allo stadio, ma la fede nel cuore è sempre lì”, ha detto Teocoli.

“Zlatan Ibrahimovic? Da quello che ho sentito è esageratamente venale ed esoso: secondo me non è neanche una buona situazione – il commento dell’attore milanese -. Abbiamo fatto un Milan giovane, per salire in alto e per continuare a crescere e va fatto un Milan di giovani. Magari Ibrahimovic arriva, fa qualche gol, gioca bene perché Ibra è Ibra. Però poi se ne va e che facciamo?”. Queste, invece, le parole di Gianni Rivera sul momento dei rossoneri: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android