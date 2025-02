Ziliani: “Milan trasformato in una barzelletta. Ibrahimovic un guitto”

"Comando io, sono il boss e tutti i resti lavorano per me". Cinque mesi dopo il proclama di Ibra nella notte (infausta) col Liverpool, la sola cosa rimasta sono "i resti". Del Milan che non c'è più. Aggiungere altre parole a quanto scritto fin da subito in questa stagione dell'orrore sul conto del povero Milan. Messo nelle mani di un guitto e trasformato in barzelletta non ha senso. Per capire cosa sia diventato oggi il Milan non c'è modo migliore che riascoltare lui, il Dio del calcio messo al posto di Maldini per 'fare la storia'".