Visnadi: “Con il miglior Leao il Milan è da Scudetto. E a chi lo critica dico …”

"Ha sbagliato due gol, dicono i critici. Eppure anche a riguardarle sembrano più due splendide parate di Sommer, una più bella dell’altra. Poteva fare di più? Certo, poteva segnare. Ma c’era, ha tirato, ha centrato la porta, trovando nell’occasione uno più bravo di lui, capace di dirgli no. Senza fare paragoni, ché sono diversi i ruoli non solo tattici ma anche i compiti che gli allenatori gli hanno cucito addosso, l’altro numero 10 del derby, Lautaro Martinez, nelle ultime 14 partite giocate con l’Inter ha segnato 1 solo gol, eppure non c’è tifoso che lo contesti o ne discuta le qualità, mentre proprio i tifosi del Milan, o almeno una parte, sono i censori più severi con Leao. E non è certo questione di stipendi, visto che il Toro da quest’anno guadagna anche di più".

"Leao ha trascinato il Milan nell'anno dello scudetto, vinto sulla base dello schema "palla a Leao", poi ha subìto l'involuzione della squadra. Un campione può esaltare una squadra ma deve avere uno specchio in cui riflettere il suo valore. Negli ultimi 2 anni, quando il Milan ha giocato le sue migliori partite, dietro c'era sempre la vena di Leao. Con Fonseca, poco supportato da chi gli sta accanto, evidentemente in avvio di rapporto c'è stata qualche incomprensione, sennò non si sarebbe arrivati alla clamorosa esclusione di Roma contro la Lazio (quello è il fatto clamoroso: non il successivo ammutinamento, che ha finito per oscurarlo). C'è ancora tempo per recuperare, nel rapporto come in classifica e il derby l'ha dimostrato: Fonseca e Ibra ci lavorino a fondo, perché col miglior Leao, il Milan può competere per lo scudetto".