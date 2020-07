Verso Sampdoria-Milan, rossoneri reduci da due sconfitte a ‘Marassi’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sampdoria-Milan sarà una gara importantissima per i rossoneri, che sperano ancora nel quinto posto, utile per accedere all’Europa League senza passare dai preliminari. Attenzione però ai precedenti, che non sorridono affatto al Diavolo: l’ultima vittoria a ‘Marassi’ è arrivata nella stagione 2016/2017, con Carlos Bacca a firmare l’1-0 definitivo. Nelle due stagioni successive sono arrivate due sconfitte consecutive.

Intanto ecco la probabile formazione del Milan in vista di questa sera, continua a leggere >>>

