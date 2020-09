Verso Milan-Bologna: bomber Rebic pronto a riprendersi i rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Squalificato in Europa, Ante Rebic è pronto a riprendersi il Diavolo sulle spalle in campionato. Classe 1993, l’attaccante croato autore di 12 gol nel 2020 con i rossoneri, sarà titolare in Milan-Bologna di domani sera. Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina.

Milan-Bologna, torna Rebic dal 1′

Rebic, in Milan-Bologna, giostrerà come trequartista sinistro nel 4-2-3-1 ormai canonico di Stefano Pioli, affiancandosi ai già decisivi Hakan Çalhanoglu e Zlatan Ibrahimović, autori delle reti con cui il Milan ha vinto a Dublino contro lo Shamrock Rovers.

Milan-Bologna: Rebic per la prima volta da milanista ‘effettivo’

L’ex Eintracht Francoforte ha convinto il Milan negli ultimi a tal punto da guadagnarsi il riscatto anticipato a titolo definitivo. Il prestito biennale di Rebic sarebbe scaduto il 30 giugno 2021, ma il club di Via Aldo Rossi ha voluto investire sull’attaccante, che, come noto, ha lasciato il numero 18 per prendere il 12.

Rebic titolare. La sua storia finora

Gratificato da un contratto fino al 30 giugno 2025 da 3 milioni di euro netti a stagione, Rebic ripartirà da Milan-Bologna di domani sera a San Siro alla ricerca di nuovi traguardi. Era stato un fantasma nelle prime gare con Marco Giampaolo. Ci ha messo un paio di mesi anche a convincere Pioli.

Milan-Bologna: Rebic vuole far male con Ibrahimović

Quando, però, il croato ha iniziato a segnare (doppietta in Milan-Udinese 3-2 del 19 gennaio scorso), non si è fermato più. Dall’epoca Rebic, gratificato dalla splendida intesa, a sinistra, con Theo Hernández e dall’abilità nel giocare con Çalhanoglu e l’amico Zlatan, ha bombardato i portieri avversari di continuo.

Milan-Bologna: Rebic giocherà a sinistra. Ma in futuro …

Il ragazzo, tipo tosto e molto ambizioso, ha intenzione di fare ancora meglio in questa stagione. Scudiero di Ibrahimović, certo, ma anche suo alter ego. Quando lo svedese, infatti, chiederà di marcare visita per riposare un po’, Rebic potrà anche sostituirlo nel ruolo di centravanti.

Milan-Bologna: Rebic punta a tornare subito al gol

Discorsi futuri, comunque, questi. Per Milan-Bologna il prode Rebic è pronto a riprendere il suo posto in campo sperando, al contempo, anche di tornare al gol. È sempre un bene non perdere le buone abitudini … LEGGI QUI LE ULTIME SULLA TRATTATIVA PER KRISTOFFER AJER DEL CELTIC >>>