ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Hakan Calhanoglu, classe 1994, ha realizzato 11 gol nella stagione 2019-2020 con il Milan tra Serie A e Coppa Italia. Record in rossonero per il fantasista turco che indossa la maglia numero 10. Rivediamo tutte le reti di Calhanoglu dell’annata passata in questo video pubblicato dal Milan sui propri canali social ufficiali.