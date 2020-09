TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 20 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, domenica 20 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ concentra, nella sua prima pagina, tutte le attenzioni su Juventus-Sampdoria di questa sera. Andrea Pirlo debutta come allenatore bianconero e lo farà affidandosi, nell’assenza di un centravanti di ruolo, al solito Cristiano Ronaldo. All’Allianz Stadium porte aperte per 1000 invitati.

In alto, sotto la testata, l’accusa del quotidiano ad Urbano Cairo, Presidente del Torino. I granata di Marco Giampaolo, infatti, perdono 0-1 a Firenze ma hanno grandi alibi. Dal mercato, finora, non è arrivato nessun rinforzo realmente di grido per una stagione di buon livello.

Infine, un richiamo al pareggio, 0-0, della Roma sul campo dell’Hellas Verona. Il bosniaco Edin Dzeko è rimasto a guardare: nei prossimi giorni diventerà della Juventus.

