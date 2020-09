Fiorentina-Torino 1-0: parte male Giampaolo, Chiesa decisivo

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – La partita ufficiale della Serie A 2020/2021 è Fiorentina-Torino. Il match si è concluso 1-0 in favore dei viola. Prima sconfitta stagionale per Marco Giampaolo, nuovo allenatore granata. Il tecnico, la scorsa stagione con il Milan, aveva perso all’esordio (contro l’Udinese in trasferta) con lo stesso punteggio di oggi.

A segnare la rete decisiva per la Fiorentina è stato Gaetano Castrovilli, in tap-in vincente dopo una giocata super di Federico Chiesa contro un Ansaldi praticamente fermo. Non un esordio da ricordare per Giampaolo. Aggravante ulteriore è il fatto che i granata nel secondo tempo abbiano sofferto l’iniziativa avversaria, senza mai reagire.

Nel post-partita Rocco Commisso si è detto felice per la vittoria, e ha risposto nervosamente alle domande di calciomercato: “Perché non parliamo di chi è arrivato, anziché parlare di chi può andarsene. Questa squadra è più forte dello scorso anno. Mi è piaciuto molto Milenkovic. Chiesa? Non voglio parlarne, lasciateci lavorare”.