Milan, Rebic svela su Tik Tok il nuovo numero di maglia | VIDEO

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Ante Rebic, classe 1993, è stato riscattato dal Milan nei giorni scorsi. L’attaccante croato, autore di 12 gol nel 2020 per il Diavolo, ora è un calciatore rossonero a titolo definitivo.

Rebic (LEGGI QUI LA SUA INTERVISTA A ‘MILAN TV’) ha festeggiato firmando un nuovo contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2025 con il club di Via Aldo Rossi e cambiando il numero di maglia.

L’ex Eintracht Francoforte ha abbandonato il numero 18, indossato nella sua prima stagione al Milan, per passare ad un numero decisamente più ‘singolare’ per un calciatore di movimento. L’annuncio di Rebic in questo video pubblicato sul social network ‘Tik Tok‘.