Verona-Milan 0-2: “Riparte il Milan dei rincalzi” | Serie A News

Verona-Milan 0-2: l’analisi del ‘Corriere della Sera’

Il Milan di Stefano Pioli ha sbancato, 0-2, il ‘Bentegodi‘, ostico campo dell’Hellas Verona, in condizioni praticamente critiche. Mancavano, infatti, Theo Hernández, Ismaël Bennacer, Hakan Çalhanoğlu, Ante Rebić e Zlatan Ibrahimović, comunque seduto in tribuna per assistere alla gara dei suoi compagni una volta rientrato definitivamente da Sanremo.

Nonostante, dunque, mezza squadra titolare fuori per infortunio (ai quali vanno aggiunti anche Sandro Tonali e Mario Mandžukić), il Milan, a Verona, è ripartito alla grande, dimostrandosi più forte dell’emergenza e delle difficoltà. Lo ha fatto, come ricordato dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, con un gol per tempo.

Prima è arrivata la prodezza, su calcio di punizione, realizzata da Rade Krunić. Quindi, nella ripresa, al termine di un’azione corale travolgente, la gemma del terzino Diogo Dalot. Giochi chiusi al ‘Bentegodi‘ dopo appena 50′ di gioco. Senza tanti elementi forti, il Milan si è quindi ritrovato grazie al gioco e ha approfittato della gara non irresistibile dei gialloblu di Ivan Jurić.

Pioli ha avuto le risposte che cercava da quei calciatori che, solitamente, giocano di meno. Come Krunić, che oltre al suo gol ne ha salvato uno fatto del Verona, respingendo sulla linea il colpo di testa di Davide Faraoni. Come Dalot, autore di una rete da centravanti. Ma si è anche affidato ai leader carismatici del suo Milan. Ne mancavano due, ma c’era Franck Kessié, protagonista di una prestazione monumentale.

Molto buone, per il ‘CorSera‘, anche le prove di Davide Calabria, dei centrali Fikayo Tomori ed Alessio Romagnoli, nonché degli esterni offensivi Samu Castillejo ed Alexis Saelemaekers. Ora, però, il Diavolo ha necessità di ritrovare continuità di rendimento. Giovedì sera si gioca ad ‘Old Trafford‘ contro il Manchester United in Europa League, poi contro il Napoli a ‘San Siro‘, ancora contro gli inglesi e quindi a Firenze.

Si spera di recuperare più giocatori possibili, ma, intanto, il Milan di Verona si gode la risposta delle sue seconde linee. Eccezion fatta, forse, per Rafael Leão: non segna dal 9 gennaio scorso, e, anche in un bel pomeriggio come quello nella città di Giulietta, non ha brillato. Intanto, il Milan trova l’attaccante da affiancare ad Ibrahimovic >>>