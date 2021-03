Verona-Milan 0-2: gol e highlights (26^ giornata Serie A) | Video

Verona-Milan 0-2: gol e highlights del match del Bentegodi

Dopo il passo falso contro l’Udinese nel turno infrasettimanale, ecco il ritorno alla vittoria da parte del Milan. Un successo che vale molto più di tre punti vista la situazione di completa emergenza per quanto riguarda gli infortuni. Una squadra rimaneggiata che però ha dimostrato cuore, grinta e qualità. Dopo un inizio in cui nessuna delle due squadre si è contraddistinta, ci ha pensato Rade Krunic a estrarre una magia dal cilindro per firmare l’1-0. Una punizione spettacolare conquistata sempre dal bosniaco e piazzata all’incrocio dei pali.

Nella ripresa si è visto un Milan ancora più bello che ha subito raddoppiato. Dopo un’azione manovrata la palla è arrivata a Diogo Dalot, bravissimo a tagliare il campo e a scagliare un bel destro sotto la traversa di Silvestri. Per il resto soltanto ordinaria amministrazione, il Milan non ha mai sofferto.

Rivediamo, nel consueto video tratto dal canale ‘YouTube‘ ufficiale della Lega Serie A, gol e highlights di Verona-Milan.

Ecco le dichiarazioni di Stefano Pioli nel post-partita