Verona-Milan, Krunic: “Siamo una famiglia, in passato ho vissuto brutti momenti”

Verona-Milan: le dichiarazioni di Krunic nel post-partita

Rade Krunic, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Verona-Milan. La gara è valida per la 26^ giornata di Serie A e si è svolta allo stadio ‘Bentegodi‘. Queste le sue dichiarazioni: “Ci mancavano tanti giocatori, ma noi abbiamo fatto vedere ancora che siamo una famiglia. Nelle difficoltà possiamo esprimerci e fare bene”.

Sulla mancata cessione a gennaio

“Devo ringraziare la società che ha fiducia in me. Nel passato ci sono stati momento un po’ brutti e sono stato male mentalmente. Mi sto riprendendo e mi ripeto che posso aiutare la squadra. Il mister lo sa che posso dare il massimo in diversi ruoli. Questo gol vuol dire tanto ma sono più importanti i tre punti”.

