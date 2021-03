Verona-Milan, Juric: “Se non dai il 150% contro i rossoneri fai fatica”

Verona-Milan, le dichiarazioni di Juric a ‘Sky Sport’

Ivan Juric, tecnico gialloblu, ha parlato ai microfoni di ‘Verona Channel’ al termine di Verona-Milan. La gara era valida per la 26^ giornata di Serie A e si è svolta allo stadio ‘Bentegodi‘. Queste le sue dichiarazioni.

Se questa sconfitta, dopo quattro risultati utili, è arrivata principalmente per i meriti del Milan?

“Sì, bisogna sicuramente riconoscere il merito dei nostri avversari, che oggi hanno fatto meglio di noi e sono stati molto cinici nelle occasioni che hanno creato. Mi sono piaciuti i nostri ultimi 20-30 minuti, nei quali abbiamo creato diverse occasioni per riaprire la partita, ma ci siamo trovati di fronte una squadra forte, con giocatori di grande fisicità e dinamismo”.

Se hanno pagato un po’ di stanchezza al nostro terzo impegno in otto giorni

“Sicuramente quando non si è al 150% contro squadre come il Milan si fa fatica, ma oggi i ragazzi hanno dato tutto. Se non è andata diversamente, il merito va dato agli avversari. Se sono soddisfatto del contributo dei giocatori subentrati nella ripresa? Oggi tutti i ragazzi entrati nel secondo tempo hanno fatto molto bene. Mi dispiace perché abbiamo avuto le occasioni per riaprire la gara, ma non ho davvero nulla da rimproverare alla mia squadra. Una sconfitta, appena l’ottava in 26 gare, che non influisce sul bilancio di una stagione finora straordinaria? I ragazzi si allenano in modo strepitoso e sono sempre encomiabili, lo dimostra anche lo spirito con cui hanno attaccato nel finale. Siamo vicini al nostro obiettivo, abbiamo voglia di dare qualcosa in più e sicuramente non abbiamo intenzione di mollare”.

