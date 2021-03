Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (08/03/2021)

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con l’impresa del Milan, capace di vincere 0-2 al ‘Bentegodi‘ in casa dell’Hellas Verona seppur con mezza squadra titolare fuori per infortunio. Capolavori di Rade Krunić e Diogo Dalot per i ragazzi di Stefano Pioli. Il tutto mentre l’Inter, adesso ‘solo’ a +3, ospiterà stasera a ‘San Siro‘ l’Atalanta per il ‘Monday Night‘ della 26^ giornata di Serie A. In alto, sotto la testata, si parla delle vittorie di Roma (1-0 sul Genoa) e Napoli (3-1 sul Bologna) in zona Champions. Mentre, in coda, netto 4-2 del Crotone, nel giorno del debutto di Serse Cosmi in panchina, sul Torino di Davide Nicola. Rabbia del Presidente granata, Urbano Cairo, per i tanti errori arbitrali contro i suoi ragazzi.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA