Vernazza continua: "Il Milan ha davanti otto giorni non decisivi, ma abbastanza risolutivi. Tre partite in una settimana, ne sapremo di più sul reale obiettivo rossonero: la qualificazione alla Champions, come si era detto in estate, o lo scudetto, come si è ipotizzato in corso d’opera? Perché il Milan, in difficoltà contro le piccole, ha battuto sia il Napoli sia l’Inter e questo vorrà pur dire qualcosa. Il Milan ha un vantaggio, gli restano da giocare 20 partite da qui alla fine della stagione. Il calendario è amico del Milan".