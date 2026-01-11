Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Vernazza verso Fiorentina-Milan: “Il Diavolo ha una grande occasione, però c’è un problema”

FIORENTINA-MILAN

Vernazza verso Fiorentina-Milan: “Il Diavolo ha una grande occasione, però c’è un problema”

Vernazza verso Fiorentina-Milan: 'Il Diavolo ha una grande occasione, però c’è un problema'
Il giornalista Sebastiano Vernazza ha parlato anche di Fiorentina-Milan e delle aspettative per i rossoneri nel mese di gennaio. L'estratto da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Elementare, ma vero. Se oggi pomeriggio il Milan vincerà a Firenze, stasera rosicchierà punti all’Inter o al Napoli o a tutte e due, in caso di pareggio nella grande sfida di San Siro". Questo il parere di Sebastiano Vernazza a 'La Gazzetta dello Sport'.

Fiorentina-Milan, il parere di Vernazza

—  

Il giornalista parla così di Fiorentina-Milan: "Il Milan ha una grande occasione, però c’è un problema: la vittoria contro la Fiorentina non è per niente scontata. I viola lottano per salvarsi e il Milan, lo sanno tutti, ha dilapidato undici punti contro squadre di fascia medio-bassa, tre contro la Cremonese e otto tra Pisa, Parma, Sassuolo e Genoa".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, clamoroso scambio con la Juventus. Difensore: il volere di Allegri. Pulisic rinnovo difficile?>>>

Vernazza continua: "Il Milan ha davanti otto giorni non decisivi, ma abbastanza risolutivi. Tre partite in una settimana, ne sapremo di più sul reale obiettivo rossonero: la qualificazione alla Champions, come si era detto in estate, o lo scudetto, come si è ipotizzato in corso d’opera? Perché il Milan, in difficoltà contro le piccole, ha battuto sia il Napoli sia l’Inter e questo vorrà pur dire qualcosa. Il Milan ha un vantaggio, gli restano da giocare 20 partite da qui alla fine della stagione. Il calendario è amico del Milan".

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: “Calciomercato Milan: Loftus-Cheek per Gatti”
Prima pagina Corriere dello Sport, Fiorentina-Milan: Allegri cambia, Fullkrug davanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA