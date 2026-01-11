Prima pagina Tuttosport: “Calciomercato Milan: Loftus-Cheek per Gatti”

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 11 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il calciomercato di Milan e Juventus: Loftus-Cheek per Gatti. Inter contro Napoli: Conte o l'Inter scappa. Torino a picco contro l'Atalanta. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
