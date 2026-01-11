PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Calciomercato Milan: Loftus-Cheek per Gatti”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “Calciomercato Milan: Loftus-Cheek per Gatti”

Prima pagina Tuttosport: 'Calciomercato Milan: Loftus-Cheek per Gatti'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 11 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 11 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il calciomercato di Milan e Juventus: Loftus-Cheek per Gatti. Inter contro Napoli: Conte o l'Inter scappa. Torino a picco contro l'Atalanta. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

Leggi anche
Prima pagina Corriere dello Sport, Fiorentina-Milan: Allegri cambia, Fullkrug davanti
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Nuovo Milan in agguato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA