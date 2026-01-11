Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 11 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport, Fiorentina-Milan: Allegri cambia, Fullkrug davanti
EDICOLA
Prima pagina Corriere dello Sport, Fiorentina-Milan: Allegri cambia, Fullkrug davanti
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 11 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la grande sfida tra Inter e Napoli: notte da sogni. Una Roma al bacio. Fiorentina-Milan: Allegri cambia, Fullkrug davanti. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA